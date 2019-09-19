6 معايير جديدة لقبول السيارات للعمل في "أوبر وكريم"

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2180 لسنة 2019، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 87 لسنة 2019 حول تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يعرف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم.

وينشر مصراوي الضوابط الجديدة التي تلزم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري باستخدام وسائل التكنولوجيا، الشركات العاملة في هذا المجال وعلى رأسها "أوبر وكريم" وذلك فيما يتعلق بضوابط قبول السيارات للعمل لديها.

​1- يشترط أن تكون المركبة في حالة فنية جيدة.

2- يشترط أن تكون المركبة مكيفة.

3- لا يتم قبول المركبات التي يتم تلوين زجاجها.

4- لا يتم قبول المركبات التي تركب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو أي زجاج حاجب للرؤية.

5- يجب أن تكون المركبة في حالة ملائمة لتقديم مستوى خدمة جيد.

6- يجب على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض سنة الصنع لديها لكافة السيارات التي تقدم الخدمة تدريجيًا إلى 5 سنوات وذلك بحد أقصى عام 2024 وفقًا لسياسة تقدمها الشركة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص وتوافق عليها وزارة النقل".