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    بداية من 2024.. إلزام "أوبر وكريم" بعدم قبول سيارات عمرها يتخطى 5 سنوات

    11:31 ص الخميس 19 سبتمبر 2019
    بداية من 2024.. إلزام "أوبر وكريم" بعدم قبول سيارات عمرها يتخطى 5 سنوات

    أوبر وكريم

    كتب- محمد نصار:

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2180 لسنة 2019، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 87 لسنة 2019 حول تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يعرف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم.

    ونصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون أوبر وكريم على إلزام شركات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم قبول أي سيارات للعمل لديها يزيد عمرها عن 5 سنوات.

    وتضمنت المادة التاسعة في بندها الأخير، أنه "يجب على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض سنة الصنع لديها لكافة السيارات التي تقدم الخدمة تدريجيًا إلى 5 سنوات وذلك بحد أقصى عام 2024 وفقًا لسياسة تقدمها الشركة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص وتوافق عليها وزارة النقل".

    أوبر وكريم مصطفى مدبولي تنظيم نقل الركاب قانون أوبر وكريم شركات النقل البري

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