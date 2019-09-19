​بدء اجتماع مجلس المحافظين فى محافظة بورسعيد برئاسة مدبولي

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس المحافظين بمحافظة بورسعيد.

ويناقش الاجتماع استعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

كما يناقش ملفات، تفعيل منظومة النظافة وجمع القمامة، واستكمال رصف الشوارع وإنارتها، والتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي، ومتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بكل محافظة .

كما سيناقش توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة للمواطنين والرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

كما سيتفقد رئيس الوزراء عقب الاجتماع عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة ويتفقد مقر مبنى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ومبنى ديوان عام محافظة بورسعيد بعد تطويرة لمتابعة آليات تطبيق ربطها بعملية التحول الرقمى الكترونيا، لتقديم خدمة مميكنة للمواطن.

ويتفقد مدبولي أيضا المركز اللوجيستي لنافذة الشباك الواحد بميناء بورسعيد.

ومن المقرر أن يعقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس النواب وقيادات المحافظة التنفيذية لبحث مشكلات المحافظة والعمل على حلها .