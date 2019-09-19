وفاة الفريق إبراهيم العرابي رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق

كتب- محمد سامي:

توفيَّ مساء أمس الأربعاء، الفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

تولى العرابي، منصب رئيس الأركان من يوليو 1983، إلى أكتوبر 1987.

تخرج الفريق الراحل في الكلية الحربية 1950، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، وشارك في حروب مصر من 1956، حتى حرب أكتوبر العظيمة، وكان قائدا للفرقة 21 مدرعة.

تولى الفريق العرابي، منصب قائد الجيش الميداني، عام 1981، وشغل منصب رئيس عمليات من 1981، إلى 1983، وتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة 1983 حتى عام 1987، قبل أن يخرج للمعاش، ويتولى منصب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حتى عام 1995.

حصل الفريق إبراهيم العرابي، على عدة أوسمة وأنواط، منها ميدالية 6 أكتوبر، وميدالية يوم الجيش، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، ونوط تحرير سيناء، ونوط الاستقلال العسكري، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى.