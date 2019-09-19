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    السيسي يوافق على قرض بـ25 مليون دينار كويتي لمشروع مصرف بحر البقر

    10:16 ص الخميس 19 سبتمبر 2019
    السيسي يوافق على قرض بـ25 مليون دينار كويتي لمشروع مصرف بحر البقر

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة- مصراوي:

    وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.

    ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، القرار الجمهوري.

    السيسي قرض نقدي مصرف بحر البقر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

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