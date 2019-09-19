السيسي يوافق على قرض بـ25 مليون دينار كويتي لمشروع مصرف بحر البقر

القاهرة- مصراوي:

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، القرار الجمهوري.