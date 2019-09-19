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    السيسي يوافق على قرض كويتي لإنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر بجنوب سيناء

    10:10 ص الخميس 19 سبتمبر 2019
    السيسي يوافق على قرض كويتي لإنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر بجنوب سيناء

    الرئيس السيسي

    القاهرة- مصراوي:

    وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية قرض مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.

    ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، القرار الجمهوري.

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    السيسي قرض كويتي محطات تحلية مياه جنوب سيناء

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