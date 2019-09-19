السيسي يوافق على قرض كويتي لإنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر بجنوب سيناء
10:10 ص الخميس 19 سبتمبر 2019
القاهرة- مصراوي:
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية قرض مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، القرار الجمهوري.
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