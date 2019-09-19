السيسي يوافق على قرض كويتي لإنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر بجنوب سيناء

القاهرة- مصراوي:

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية قرض مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، القرار الجمهوري.