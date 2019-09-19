"المصريين بالخارج" يعلن تأييد الرئيس السيسي ويستنكر التطاول على القوات المسلحة

كتب- أسامة عبد الكريم:

استنكر الاتحاد العام للمصريين في الخارج، ما تتعرض له الدولة المصرية من شائعات وتطاول على قادتها السياسية وعلى إنجازاتها التي تحقق، وافتراءات طالت قواتنا المسلحة الباسلة

وأعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج، في بيان، اليوم، تجديد تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في خططه الطموحه للنهوض بالوطن، وبناء وتعمير وازدهار مصرنا الحبيبة .

وأضاف اتحاد المصريين في الخارج، أن أبناء الوطن في الخارج على قلب رجل واحد ضد من تسول له نفسه التهكم على مؤسسات الدولة والتطاول على قادتها.

وأوضح البيان أن الاتحاد يشجب كل محاولات النيل من هذا الوطن ومن الرئيس وأسرته، مضيفاً أن سيظل أبناء الوطن في الخارج مع الحق دائما داعمين للدولة ضد كل إرهابي أو خائن للوطن.​