وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مركز التأهيل بالإمارات.. اليوم

القاهرة - مصراوي:

توقع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعىّ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى غدًا بروتوكول تعاون بين الصندوق والمركز الوطنى للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يهدف البروتوكول إلى تنفيذ مجموعة مِن البرامج المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان وفقًا للمعايير الدولية، وكذلك تنفيذ برامج توعية بأضرار تعاطي المخدرات على مستوى الدولتين "مصر والإمارات".​