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    وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مركز التأهيل بالإمارات.. اليوم

    06:30 ص الخميس 19 سبتمبر 2019
    وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مركز التأهيل بالإمارات.. اليوم

    وزارة التضامن الاجتماعىّ

    القاهرة - مصراوي:

    توقع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعىّ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى غدًا بروتوكول تعاون بين الصندوق والمركز الوطنى للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

    يهدف البروتوكول إلى تنفيذ مجموعة مِن البرامج المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان وفقًا للمعايير الدولية، وكذلك تنفيذ برامج توعية بأضرار تعاطي المخدرات على مستوى الدولتين "مصر والإمارات".​

    وزارة التضامن الاجتماعىّ غادة والى بروتوكول تعاون صندوق مكافحة وعلاج الأدمان

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