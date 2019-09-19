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    بحضور ممثلي 26 شركة.. انطلاق منتدى الاستثمار المصري المجري غدًا

    04:30 ص الخميس 19 سبتمبر 2019
    بحضور ممثلي 26 شركة.. انطلاق منتدى الاستثمار المصري المجري غدًا

    وزارة الاستثمار

    القاهرة - أ ش أ:

    يعقد منتدى الاستثمار المصرى المجرى الخميس برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن الجانب الجانب المصري وليفنتي مجيار، وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الشئون الخارجية والتجارة عن الجانب المجرى.

    يشهد المنتدى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وممثلون عن 26 شركة مجرية.​

    وزارة الاستثمار منتدى الاستثمار المصري المجري سحر نصر ليفنتي مجيار
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