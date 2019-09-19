للمصريين العاملين بالمملكة.. خطوات الحصول على التأشيرة العائلية لزيارة السعودية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الخارجية السعودية السماح لأصحاب المهن الفردية مثل السائق الخاص أو العامل الزراعي، بالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية لأسرهم.

يرصد مصراوي 5 خطوات للحصول على التأشيرة والأوراق المطلوبة كالتالي:

ـ التقدم بطلب على موقع وزارة الخارجية السعودية وطباعة الطلب.

ـ يجب أن يتضمن الطلب توقيع الكفيل السعودي.

ـ ضرورة إحضار صور جوازات السفر للمطلوبين للزيارة، وصورة الإقامة وصورة بطاقة الكفيل.

ـ يشترط في الطلب كتابة الكفيل تعهدًا على نفسه بأن يتحمل مصاريف الزيارة والسكن والرعاية الصحية الملائمة للمقيم وأسرته والترحيل عند انتهاء المدة النظامية.

ـ اصطحاب الأوراق المذكورة أعلاه والذهاب بها صحبة الكفيل إلى وزارة الخارجية السعودية على طريق الملك فهد بشارع الوشم وتقديمها ثم مراجعة الطلب على الموقع.

يبلغ السعر الإجمالي للحصول على التأشيرة نحو 410 ريالات شاملة التأمين، وذلك للإقامة في الأراضي السعودية لمدة 9 يومًا من تاريخ صدور التأشيرة.

وكانت الممكلة العربية السعودية ألغت رسوم تكرار العمرة أو الحج البالغة 2000 ريال، ووضعت بدلاً منها رسومًا جديدة بمبلغ 300 ريال لاستخراج التأشيرة الواحدة، وحددت رسوم ثلاثة أنواع من التأشيرات، الأولى: تأشيرات عمرة أوسياحة أو أعمال أو أغراض أخرى لمرة واحدة لمدة شهر أو متعددة 3 أشهر بقيمة 300 ريال، والثانية: تأشيرة الحج خلال موسم الحج بقيمة 300 ريال، والثالثة: تأشيرة المرور للزيارة (برًا أو بحرًا أو جوًا) ومدتها 96 ساعة بقيمة 300 ريال.​