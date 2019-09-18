بعد شُبهات "شوائب مُسرطنة".. الصحة تُحذر من 21 دواءً وتأمر بسحبها فورًا

كتب - أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، سحب عقار "زانتاك" بكل أشكاله الصيدلية وتركيزاته؛ لحين الانتهاء من الإجراءات التي تؤكد خلو المستحضر من شائبة بها مواد مُسرطنة بمستويات منخفضة.

كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، كشفت النقاب الجمعة الماضية، عن أن بعض أدوية "الرانتيدين" تحتوي على نسب قليلة من شوائب نيتروزامين المسرطنة، وعلى رأسها الدواء المعروف باسم "زانتاك".

وبحسب خطاب وجهته إدارة الصيدلة بوزارة الصحة إلى وكلاء الوزارة بجميع المحافظات -حصل عليه مصراوي-، فإنه تقرر سحب عينات من المادة الخام "الرانتيدين" من جميع المصانع المنتجة؛ لتحليلها للتأكد من عدم وجود الشائبة بالمادة الخام.

كما اتخذت إدارة الصيدلة قرارًا بوقف تداول جميع المستحضرات التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "الرانتيدين" بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات لجميع الشركات والأسماء التجارية لحين التأكد من عدم وجود الشائبة بالمادة الخام، على أن يتم الإفراج عن جميع المستحضرات التي تم وقف تداولها طبقًا لنتيجة التحليل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

وطالبت وزارة الصحة المرضى الذين يستخدمون هذه المستحضرات والتي تحمل الاسم العلمي "الرانتيدين" بمراجعة الأطباء لاستخدام البدائل المتاحة لحين ورود منشورات أخرى.

كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، قالت في بيان، عبر موقعها الرسمي، إنها تحقق منذ العام الماضي في وجود المادة وشوائب أخرى توجد في العقاقير المستخدمة لعلاج ضغط الدم وأمراض القلب المعروفة باسم ARBs.

يشار إلى أنه جرى سحب العديد من هذه العقاقير من قبل هيئة الغذاء والدواء لوجود "مستويات غير مقبولة" من النتروزامين في تلك الأدوية. ويمكن شراء أدوية الرانتيدين دون وصفة طبية للتغلب على حموضة وحرقة المعدة.