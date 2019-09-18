بعد إعادة فتح باب التقديم.. تعرف على خطوات التظلم من الحذف بالتموين

كتب- محمد سامي:

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التظلمات أمام المحذوفين من منظومة دعم البطاقات التموينية، ضمن المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين.

وأوضح الوزير، في بيان، الأربعاء، أن فتح باب التقدم بالتظلمات يبدأ غدًا الخميس، ويستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل.

يأتي قرار وزير التموين تلبية لأفراد الأسرة المصرية.

ويرصد "مصراوي" خطوات التظلم..

- تسجيل الدخول على لينك موقع دعم مصر من هنا

https://www.tamwin.com.eg/

- اكتب بيانات صاحب البطاقة المذكورة الاسم وبطاقة الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية.

- يفتح الموقع لك شاشة تقديم طلب التظلم متضمنة التعديل أو التحديث.

- عليك ملء كافة بيانات طلب التظلم.

- تحميل المستندات المطلوب تقديمها مع طلب التظلم، وهي "صورة البطاقة التموينية، الرقم السري، صورة الرقم القومي، صور شهادة الميلاد صاحب البطاقة، صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من البطاقة، إيصال كهرباء حديث يحمل اسم المتظلم".

كان اللواء مصطفى الصادق، رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب - وزارة الإنتاج الحربي، قال لمصراوي في وقت سابق، إن محددات الدعم الخاصة بالمرحلة الرابعة تنطبق على 709 آلاف و784 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين يصرفون دعم السلع التموينية شهريًا.

الجدير بالذكر أن ذلك كل مايخص خطوات تقديم تظلم على الحذف من بطاقة التموين على موقع دعم مصر، كما أنه في حالة حذف بطاقة التموين، بيتم الطلب تقديم على بطاقة تموينية جديدة على نفس الموقع.

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التموين تفتح باب التظلمات أمام المحذوفين من دعم البطاقات​