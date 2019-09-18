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    ​قرار حكومي ينظم التصرف في حصيلة بيع أراضي أملاك الدولة -نص كامل

    11:05 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    ​قرار حكومي ينظم التصرف في حصيلة بيع أراضي أملاك الدولة -نص كامل

    الدكتور مصطفى مدبولى

    كتب- محمد سامي:

    نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر رقم 37 بتاريخ 18 سبتمبر 2019، قرار رئيس الوزراء 30 لسنة 2019 والخاص بأغراض وقواعد وإجراءات وحدود الصرف من حصيلة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 .

    ونص القرار فى مادته الرابعة على أنه تؤول إلى المحافظة ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة لحالات التصرف في الأراضي الخاضعة لولاية الجهات الإدارية المختصة الأخرى والتي يتم التصرف فيها بمعرفة المحافظ المختص بناءً على التفويض الصادر له من الجهات الإدارية صاحبة الولاية.

    الجريدة الرسمية رئيس الوزراء أراضي أملاك الدولة

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