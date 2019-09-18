محافظ الإسكندرية: الفساد موجود من زمان ولا يمكن القضاء عليه في يوم وليلة

كتب- أحمد علي:

قال عبد العزيز قنصوة، محافظ الاسكندرية، إن "الفساد موجود منذ أزمنة طويلة بالمحليات ولا يمكن القضاء عليه في يوم وليلة".



جاء ذلك خلال استقباله لوفد لجنة الشئون العربية برئاسة النائب أحمد رسلان، الذي يزور الإسكندرية لتعزيز التجارة البينية مع الدول العربية.

وأكد المحافظ في رده على استفسار النائبة مي البطران، حول تعامل المحافظة مع أبراج الاتصالات الموجودة على المباني المخالفة، ومدى الاستفادة من ثورة الاتصالات، أن "المجلس التنفيذى للمحافظة أصدر قرارا باعتماد تركيب الابراج بناءً على تقرير سلامة إنشائي مع إخلاء أي برج فوريًا في أي مبنى مخالف".

وحول الاستفادة من الثورة الرقمية، أكد المحافظ أن حل مشكلات مصر وتنميتها يعتمد بشكل أساسي على تطبيق الرقمنة، لافتا إلى أن "القضاء على فساد المحليات ليس من خلال تغيير الأشخاص ولكن الحل فى الفصل بين مقدم الخدمة وطالبه من خلال الثورة الرقمية".

وتابع: "بدأنا عملية ترقيم إلكترونية للعديد من الخدمات بمحافظة الإسكندرية وعقدنا بروتوكول مع شركة أمريكية عالمية لتطوير الرقمنة تتضمن عدة خدمات منها تراخيص البناء، وذلك يتطلب أن يتحول الشهر العقاري إلى إلكتروني".

وطالب محافظ الإسكندرية، نواب البرلمان بضرورة "إجراء تعديل تشريعي أو قانون خاص باعتماد التوقيع الالكتروني وذلك لسرعة إنهاء الإجراءات".

وكشف المحافظ، عن طرح مناقصة مترو الإسكندرية خلال شهرين، مشيرا إلى أن مشروع مترو الإسكندرية يربط بين كل الإسكندرية، كما يرتبط بمحطة ربط مع القطار السريع.

وأضاف المحافظ أن هناك خطة لتطوير النقل البري، وتطوير الطرق، ومنظومة تصريف مياه الأمطار، لعدم تكرار سيناريو غرق الإسكندرية.



وردا على سؤال للنائبة سحر صدقي حول تطوير المنتزه قال قنصوة، إن هناك لجنة تشرف على تطوير المنتزه وتحويله إلى أكبر المنتزهات العالمية وتسجيلها كأثر عالمي وهناك شركات عالمية تشرف على عملية التطوير.

وأشار إلى أن المحافظة أمامها تحديات كبيرة خاصة بصرف مياه الأمطار وإنشاء محطات رفع بمليار جنيه، وقال: "نحتاج ذلك المبلغ ضروى لأنه لو حدث أي أمطار شديدة ستتعرض الإسكندرية للغرق مثلما حدث فى عام ٢٠١٥".

وأكد أن المحافظة صرفت أموال على ذلك رغم أنه ليس من اختصاصاتها.

وأضاف أن هناك خطة لإنشاء ٣ مصانع لتدوير القمامة وهو الأمر الذى سيوفر 30 مليون جنيه التي يتم إنفاقها شهريا على جمع القمامة والتخلص منها، مؤكدا أنه سيتم توجيه ذلك المبلغ للاستفادة منه فى أماكن أخرى.