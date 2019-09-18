رئيس ميناء الإسكندرية يكشف لوفد البرلمان خطة التطوير

كتب- أحمد علي:

تفقد وفد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، مينائي الإسكندرية والدخيلة للوقوف على أعمال تطوير ميناء الإسكندرية، في إطار خطة اللجنة لزيادة التجارة البينية مع الدول العربية.

والتقى الوفد رئيس ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين والذي استعرض عملية تطوير الميناء وأبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الميناء بالإسكندرية.

وقال رئيس ميناء الإسكندرية البحري، إن هناك تطوير مستمر وهناك منظومة جديدة نسعى لتطبيقها بميناء الإسكندرية تستهدف الحفاظ على البيئة، وتقليل عادم المكينات وأثر الضوضاء على الأحياء المائية وتقليل مخلفات السفن.

وأضاف شاهين، أن هناك تطوير وعمل مستمر دراسة وخطة شاملة لعمل إدارة واستراتيجية ثابته لإدارة وتوحيد شكل الإدارة بكل المواني المصرية

وتابع أن "أهم منظومة بالإسكندرية هي الإدارة الإليكترونية لميناء الإسكندرية وستكون الأفضل بالشرق الأوسط وحركة العمل جيدة

وأكد على أهمية الدعم المادي"، مشيرا إلى أن ديون على الميناء تبلغ 5 مليارات جنيه.

وأكد حرصه على خلق منظومة استراتيجية كاملة لتطوير الميناء وخلق فرص لتدريب الكوادر، قائلا: "قمنا مرتين باستقبال أتوبيس طائر من ميناء دمياط به ١٦ موظفا من أفضل الخبرات في أهم المجالات التى يحتاجها الميناء مثل الموازين التخزين، وحركة السفن والإدارة الإلكترونية لنقل خبراتهم لموظفى ميناء الإسكندرية.

وأشار إلى أن تلك اللقاءات كانت فرصة لتبادل الخبرات بين رجال ميناء دمياط والإسكندرية حيث طالبوا بتكرار التجربة.

ضم وفد البرلمان الموجود بالإسكندرية برئاسة النائب أحمد رسلان كلا من النواب "إبراهيم أبو شعيرة، سحر صدقي أمين سر اللجنة، حمدي عبدالوهاب، مي البطران - اشرف رحيم - اللواء جمال محفوظ - أحمد الشريف - شادية خضير - سامح السايح - الهام.. المنشاوى - حسنى حافظ - سامى رمضان"