"الأطباء العرب" يدعو لتعزيز ثقافة سلامة المرضى وحمايتهم من الأخطاء الطبية

كتب- أحمد جمعة:

دعا الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، إلى ترسيخ مفهوم سلامة المرضى، بوصفها الركيزة الأساسية ومحور العملية الصحية.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال احتفالية اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى والذي استضافه المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد"، بالتعاون مع الرابطة المصرية لسلامة المرضى، بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وعدد من رواد ورموز العمل الصحي من مختلف الجامعات المصرية.

بدوره، قال الدكتور أحمد البقسماطي ممثل منظمة الصحة العالمية، إن كثير من الأخطاء الطبية التي أودت بحياة مرضى كانت بسبب عدم الالتزام بمعايير الجودة والسلامة ومكافحة العدوى؛ خاصة داخل غرفة العمليات، مؤكدًا أن تطبيق هذه المعايير يضمن تقليل الأخطاء الطبية إلى أقل مستوى ما يضمن سلامة الفريق الطبي والمرضى.

ومن جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن كامل الأمين العام للمعهد العربي "معتمد"، أن المؤتمر يستهدف ضمان سلامة المريض وجميع العاملين في القطاعات الصحية، وتأكيد أهمية الالتزام بسلامة المرضى، قائلًا "دورنا هو العمل على تقليل معدلات الأخطاء الطبية والجراحية إلى أقل قدر ممكن".

وأضاف أن المعهد سيدشن دبلوم مهني حول سلامة المرضى مطلع يناير المقبل، وذلك للارتقاء بمستوى الممارسة المهنية لكل أعضاء الفريق الصحي لتحسين مستوى أداء الخدمة.

وتناول الخبراء المشاركون في المؤتمر ضرورة تفعيل مبادرات مكافحة العدوى والجراحة الآمنة، وتفعيل جودة الرعاية الصحية، والسلامة الدوائية وتعزيز الوعي حول أهداف وأهمية سلامة المرضى.