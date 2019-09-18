مؤتمر الطرق الصوفية يبعث برسالة تأييد ومبايعة للرئيس السيسي

القاهرة- مصراوي:

بعث المؤتمر العام الأول للطرق الصوفية في ختام فعالياته، الأربعاء، برقية تأييد ومبايعة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللقوات المسلحة، والشرطة المصرية في مواجهة المخاطر التي تهدد الأمن القومي والمحاولات البائسة التي تحاول الجماعة الإرهابية القيام بها لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد المؤتمر - الذي عقد لدعم الدولة المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب - دعمه المتواصل لاستقرار الدولة ومؤازرة الرئيس في برنامجه السياسي والاجتماعي.

كما أكد المؤتمر في توصياته الختامية مساء اليوم بحضور الآلاف من المشاركين من مريدي الطرق الصوفية وقياداتها والذين لم تنقطع هتافات التأييد وأنشودة تحيا مصر منهم، بأن كافة أبناء الطرق الصوفية ومريديها جميعا صفا واحد خلف قيادة مصر معلنين أن أرواح أهل التصوف فداء لمصر.

وأوصى المؤتمر بتنظيم مؤتمر دولي سنوي لمناقشة دور التصوف وأهله وتفعيل دور الطرق الصوفية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتجديد الخطاب الديني، على الصعيد المحلي والعالمي بالمساهمة في دحض الإرهاب ، والسعي لتحسين صورة الإسلام في العالم بالقول والعمل والسلوك.

كما دعا المؤتمر إلى توثيق الصلة بجميع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بالإصلاح، والدفاع عن الهوية الإسلامية للأمة ضد التيارات المادية ، وتعظيم الإفادة من الاجتماعات الصوفية الكبرى بالمناسبات والموالد المختلفة ، والدعوة إلى تحقيق التراث الصوفي، والعمل على نشر الثقافة الصوفية.