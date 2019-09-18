وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مركز التأهيل بالإمارات غدا

وزارة التضامن الاجتماعي

القاهرة- مصراوي:

توقع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعىّ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى غدا بروتوكول تعاون بين الصندوق والمركز الوطنى للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف البروتوكول إلي تنفيذ مجموعة مِن البرامج المتخصصة لعلاج مرضى الادمان وفقا للمعايير الدولية ،وكذلك تنفيذ برامج توعية بأضرار تعاطى المخدرات على مستوى الدولتين " مصر والإمارات " .​