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    وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مركز التأهيل بالإمارات غدا

    08:52 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مركز التأهيل بالإمارات غدا

    وزارة التضامن الاجتماعي

    القاهرة- مصراوي:

    توقع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعىّ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى غدا بروتوكول تعاون بين الصندوق والمركز الوطنى للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

    ويهدف البروتوكول إلي تنفيذ مجموعة مِن البرامج المتخصصة لعلاج مرضى الادمان وفقا للمعايير الدولية ،وكذلك تنفيذ برامج توعية بأضرار تعاطى المخدرات على مستوى الدولتين " مصر والإمارات " .​

    وزارة التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة وعلاج الأدمان المركز الوطنى للتأهيل الإمارات غادة والى

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