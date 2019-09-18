فتح باب المشاركة في الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للخط العربي

القاهرة- أ ش أ:

فتح قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، باب المشاركة في الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولى للخط العربي، التي ستقام من 4 إلى 15 مارس 2020 في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

وبدأ الصندوق في تلقى المشاركات عبر الموقع الإلكتروني للملتقى، وتضم فروع المسابقة: التيار الأصيل للخط العربي، الاتجاهات الخطية الحديثة والطباعة الرقمية، والزخرفة والتذهيب.

وقررت اللجنة العليا للملتقى أن تكون المسابقة مفتوحة لاختيارات متنوعة، وفقا لرؤية كل متسابق على أن تكون النصوص نابعة من روح شعار الملتقى "ادخلوها بسلام" لما يمثله من معان ومثل وقيم تتلاقى مع الفنون، حيث لا يخلو تراث أو حضارة إنسانية من الدعوة إلى السلام.

وتضم فعاليات الدورة الجديدة معرضا للمشاركين في المسابقة الرسمية، بالإضافة إلى معرض عام لأعمال المكرمين وضيوف الشرف وكبار الخطاطين، كما يقام معرض خاص لأعمال الفنان الراحل عبد الرازق سالم أشهر من كتب كراسات الخط العربي للتعليم الإبتدائي، ويعد كتابه "دعاء القرآن" من أروع ما كتب بالخط الفارسي على النسق المصري بخبرة خطية وفنية يندر تكرارها.

كما تقام على هامش الملتقى ندوة علمية دولية تناقش فنون الخط وتطوراته تحت عنوان "الحرف العربي والدراسات البينية".