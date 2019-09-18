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    إعلان أسماء الفائزين بجوائز اتحاد كتاب مصر 2019

    07:54 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    إعلان أسماء الفائزين بجوائز اتحاد كتاب مصر 2019

    اتحاد كتاب مصر

    القاهرة- أ ش أ:

    أعلن مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بجوائز الاتحاد لهذا العام.

    وذكر الاتحاد، في بيان اليوم، أن قيمة جوائز الاتحاد تقدر بـ10 آلاف جنيه لكل جائزة، وفاز بجائزة شعر الفصحى، الشاعر محمد محمد عيسى، أما جائزة النقد الأدبي فقد فاز بها الدكتور عبد الحكم العلامى، جائزة القصة القصيرة فازت بها الدكتورة عزة بدر، جائزة شعر العامية فازت بها الشاعرة الدكتورة سحر سامي، جائزة رواية الخيال العلمي فاز بها صلاح معاطي،وجائزة أدب الأطفال فازت بها الدكتورة إيمان سند.

    وبشأن الجوائز الخاصة: جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد (قيمتها 5000 جنيه) فاز بها طه أحمد الشريف، جائزة المرحوم يوسف أبو ريه (قيمتها 5000 جنيه) فاز بها منير عتيبه، جائزة محمد سلماوى (قيمتها 5000 جنيه) فاز بها محمد الصواف.

    وقد تم حجب جائزة الدكتور حسن البنداري حيث لم يتقدم إليها سوى شخص واحد ولم يحصل على النسبة المقررة للفوز بالجائزة في حالة العمل المفرد وهي 85%.

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    اتحاد كتاب مصر جائزة شعر الفصحى جائزة رواية الخيال العلمي جائزة شعر العامية

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