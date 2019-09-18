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    الأعلى للإعلام يشكل لجنة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع

    07:26 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    الأعلى للإعلام يشكل لجنة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع

    مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    كتب مصطفى علي
    أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، عن تشكيل لجنة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام.
    تضم اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس وصالح الصالحى وجمال شوقى عضوى المجلس والمستشار القانونى للمجلس.

    وكان مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد أن المجلس لم يوافق على إقامة أى منصات إعلامية لأى من الشركات، وأنه لم يصدر أى تراخيص بذلك من المجلس، كما أن لجنة التراخيص بالمجلس لم يعرض عليها أى طلب بإقامة منصات إعلامية من أى شركة.

    وأوضح المصدر أن من يقوم بإنشاء أى منصات إعلامية بالمخالفة للقانون يعرضه للعقوبات المقررة بالقانون، خاصة أنه يمتنع على الشركات الخاصة إنشاء مثل هذه المنصات والتى يقتصر إنشاؤها على الشركات المملوكة للدولة وبعد الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

    الأعلى للإعلام تراخيص الصحف المواقع الالكترونية

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