الصحة: إطلاق 54 قافلة طبية مجانية بالمحافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزيرة الصحة والسكان عن إطلاق 54 قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 18 وحتى 30 سبتمبر الجاري.

يأتي تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطيبة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن القوافل تتضمن كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافةً إلى صيدلية بها كافة الأدوية، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق القوافل بمحافظات: القاهرة، الجيزة، وجنوب سيناء، وسوهاج، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسوان، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وقنا، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والمنيا، وبورسعيد، وأسيوط، والمنوفية، ومطروح، والسويس، وشمال سيناء.

وأضاف مجاهد، أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية اليوم وغداً في مناطق ناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والعطوانى مركز ادفو شرق محافظة أسوان، وجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح، وبنجر 6 مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، والجديدة مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، والباز مركز الزرقا محافظة دمياط، ووحدة شندورة مركز حي الجناين محافظة السويس، وجزيرة دندرة محافظة قنا، والسلامونى مركز أخميم محافظة سوهاج، وسلمانة مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، والبعالوة الكبرى مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، وطنسا بنى مالو مركز ببا محافظة بني سويف، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى بمنطقة "صافور" مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وذلك في يومي 19 و20 من الشهر نفسه.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية مجانية في يومي 20 و21 من الشهر الجاري بمناطق "عزبة عبد الصمد" مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، و"واديى الشرفا 1 و2 " مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، و"الوكالة" مركز شربين محافظة الدقهلية، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى بمناطق "سنور" مركز بني سويف، و"ابودراز" مركز فوة محافظة كفر الشيخ، و"السيوف" مركز شرق محافظة الإسكندرية، و"م عبد الحميد" مركز اطسا محافظة الفيوم، و"الطليحات" مركز جهينة محافظة سوهاج، و"الجعافرة" مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، وذلك في يومي 21 و22 من الشهر الجاري.

وأضافت الصادق أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 22 و23 من شهر سبتمبر في منطقتي مركز شباب عزبة النصر بالبساتين محافظة القاهرة، وعنيبة مركز نصر النوبة محافظة أسوان، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق "كوم عزيزة" مركز أبوحمص محافظة البحيرة، و"صنعاء" مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، و"حماضة" مركز بني مزار محافظة المنيا، و"السلسول" مركز جمصة محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 23 و24 من الشهر ذاته.

وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين في يومي 24 و25 سبتمبر في منطقتي "عرب أبو عريضة" مركز الصف محافظة الجيزة، و"مجيرح 1" و"وادي الخناصير" مركزي دهب وشرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، كما سيتم إطلاق 10 قوافل طبية أخرى في مناطق "بيت داود" مركز جرجا محافظة سوهاج، و"طنوب" مركز تلا محافظة المنوفية، و"بهى الدين" و"مشندت" مركز سيوة محافظة مطروح، و"النزل" مركز ادفوشرق محافظة أسوان، و"الهوارية" مركز العامرية محافظة الإسكندرية، و"بسفا" مركز الفشن محافظة بني سويف، و"أم الرزق" مركز كفرسعد محافظة دمياط، و"الثورة" مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، و"وحدة الهيش" مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، و"سمهود" مركز أبو تشت محافظة قنا، وذلك خلال يومي 25 و26 من شهر سبتمبر.

وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق قافلة طبية مجانية أخرى في يومي 26 و27 من الشهر الحالي في منطقة "الرياض" مركز أبوكبير محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق "الحارة" مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، و"وادي بير زغير - مجيرح 2" مركز نويبع محافظة جنوب سيناء، و"كفر الشيخ سليم" مركز طنطا أول محافظة الغربية، و"ديسط" مركز طلخا محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 27 و28 من الشهر نفسه.

كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية مجانية يومي 28 و29 من الشهر الحالي في مناطق "كوم اشقاو" مركز طما محافظة سوهاج، و "خلوة عبد النبى" مركز طوخ محافظة القليوبية، و"الجمهورية" مركز طامية محافظة الفيوم، و"التنمية" مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، و"العضايمة" مركز اسنا محافظة الأقصر، و"الحماد" مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، وأخيراً سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق "أم خلف" مركز جنوب بورسعيد، ومركز شباب طرة الأسمنت مركز طرة محافظة القاهرة، و"منيحة" مركز كوم امبو محافظة أسوان، وذلك في يومي 29 و30 من شهر سبتمبر الجاري.