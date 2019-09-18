سفارة أنجولا بالقاهرة: انطلاق المنتدى الأفريقي لثقافة السلام بمشاركة مصر

القاهرة- أ ش أ:

انطلقت اليوم الأربعاء بالعاصمة الانجولية فعاليات المنتدى الإفريقي لثقافة السلام بينالي لواندا" ويستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم ونائب وزير الخارجية للشئون الافريقية السفير حمدى لوزا.

وذكرت سفارة انجولا بالقاهرة - فى بيان صحفى اليوم - أن المنتدى الذى افتتحه رئيس جمهورية أنجولا جواو لورنسو، يهدف إلى تعزيز قيم السلام والمواطنة.

وحضر الجلسة الافتتاحية رئيسا ناميبيا ومالي ، واللاعب الدولي السابق لكرة القدم في كوت ديفوار ، ديدييه دروجبا ، المدير العام لليونسكو أودري أزولاي بالاضافة الى ممثلين عن ستة عشر بلداً من ثلاث قارات هي إفريقيا وأوروبا وأمريكا.

وأشارت السفارة الى أن أعمال المنتدى الذى ينظمه الاتحاد الافريقى واليونسكو وانجولا تعد منصة لتبادل الاراء حول مستقبل إفريقيا ، والتركيز على مناهج التعليم والعلوم والثقافة التي تخدم ثقافة السلام في إفريقيا ، ومنع النزاعات ودور وسائل الإعلام في تعزيز السلام.

كما ياضمن حدول الاعمال أحداثا فنية وثقافية ويجمع ايضا ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الفنية والعلمية والمؤسسات والمنظمات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأفريقية المشاركة هي مصر والمغرب وإثيوبيا وكينيا ورواندا ومالي ونيجيريا والرأس الأخضر وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وناميبيا ، وكذلك إيطاليا من أوروبا والبرازيل من أمريكا الجنوبية.