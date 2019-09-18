سفر لجان قضائية عسكرية للخارج لتسوية موقف المتخلفين بالتجنيد



كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، على سفر 7 لجان قضائية عسكرية تجنيدية إلى عدد من الدول لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقييمين بالخارج لاستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والذين تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد الثلاثين عام، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقا للقانون.

وبحسب بيان للقوات المسلحة، ستبدأ اللجان عملها اعتبارا من 3 وحتى 12 أكتوبر القادم بكل من "الولايات المتحدة الأمريكية ومقرها واشنطن، فرنسا، أسبانيا، إنجلترا، ألمانيا (باريس)، إيطاليا (ومقرها روما)، المملكة العربية السعودية مقرها الرياض، الإمارات - قطر مقرها (أبوظبى)، لبنان - الأردن ( ومقرها عمان) ، الكويت (ومقرها الكويت)".

وعلى جميع الشبان المقيمين بالخارج والذين لهم مواقف تجنيدية سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها ومعهم البيانات الآتية: (الإسم رباعى – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثى لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها بالإضافة للرقم القومي)، لإيضاح موقفهم التجنيدى قبل سفر اللجان.

وأكد البيان أنه تيسيرا على هؤلاء الشباب يمكن لذويهم المقيمين بمصر التقدم إلى إدارة التجنيد والتعبئة بتلك البيانات وتحديد الدولة المتواجد بها الشاب لإيضاح مواقفهم التجنيدية، وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية ومنح هؤلاء الشباب شهادات المعاملة التي تفيد تسوية موقفهم التجنيدى فور وصول اللجان بتلك الدول طبقاً للتوقيتات المحددة.