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    الزراعة تعلن حاجتها لـ6 وظائف جديدة

    04:20 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    الزراعة تعلن حاجتها لـ6 وظائف جديدة

    وزارة الزراعة

    كتب- أحمد مسعد:

    أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الربعاء، حاجتها لعدد من الوظائف.

    وأصدرت الهيئة منشورًا بتاريخ 16 سبتمبر، برقم 4 لسنة 2019 بلائحته التنفيذية.

    وجاءت الوظائف كالتالي:

    رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري بالهيئة، ومدير مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان ومدير عام، ومدير الإدارة العامة لحدائق الحيوان، والطيور والأسماك بالهيئة ومدير عام.

    وقال الدكتور عبد الجكيم محمود رئيس الهيئة العامة، إن التقديم من خلال مظروف يسلم باليد أو عبر البريد في موعد أقصاه 16 أكتوبر المقبل.

    وزارة الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وظائف فرص عمل

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