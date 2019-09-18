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    وزير النقل يتابع مستجدات شراء 50 جرار سكة حديد وتحديث وإصلاح 91 أخرى

    03:13 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    وزير النقل يتابع مستجدات شراء 50 جرار سكة حديد وتحديث وإصلاح 91 أخرى

    الاجتماع

    كتب- محمد نصار:

    عقد وزير النقل، اجتماعًا مع وفد شركة بروجريس ريل لوكوموتيف، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، لبحث آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة بروجرس ريل لوكوموتيف والتي تضمنت قيام الشركة بتحديث وإصلاح 91 جرارًا بالإضافة إلى شراء 50 جرارًا EMD جديدًا وعمل عقد صيانة لعدد 141 جرارًا لمدة 15 عامًا بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين.

    وحسب بيان، اليوم الأربعاء، صرح وزير النقل، بأن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات مع الوزارات والهيئات والشركات التي تتعاون مع وزارة النقل، لدفع معدلات التنفيذ والإسراع بتنفيذ المشروعات والتعاقدات، مشيرًا إلى أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الاتفاق لتدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

    ​وأضاف الوزير، أن الوزارة تسير في اتجاهين فيما يخص تدعيم قوة الجر، الأول يتمثل في التعاقد على شراء 250 جرارًا جديدًا، والثاني يشمل صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات، من خلال توفير قطع الغيار الأصلية من المصانع المنتجة للجرارات، وإعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر تحت إشراف خبراء من المصانع العالمية، لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين.

    وزير النقل جرار سكة حديد شركة بروجريس ريل لوكوموتيف

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