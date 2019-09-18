وزير الدفاع يلتقي عددًا من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات، في إطار خطة اللقاءات الدورية للقيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات.

وحسب بيان، اليوم، ألقى قائد قوات الصاعقة كلمة أكد فيها أن رجال القوات الخاصة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ علي مقدسات الوطن، مشيرًا إلى دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة والمظلات لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من الجيش والشرطة الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة لتظل مصر هي الكتلة الصلبة التي تحفظ أمن واستقرار المنطقة، كما نقل القائد العام لمقاتلي القوات الخاصة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس.

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة كانت وستظل درعًا واقيًا للوطن وحصنًا منيعًا يصون ويحمي مقدراته ورجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، مشيرًا إلى أن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة.

وأدار القائد العام حوارًا مع مقاتلي القوات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما استمع لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، معربًا عن سعادته لما لمسه من فهم واعٍ وإدراكٍ صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر على أمن مصر القومي.

وأشار الفريق أول محمد زكي إلى أن مقاتلي القوات الخاصة هم أحد الأذرع القوية التي ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات، مؤكدًا أن القوات المسلحة مستمرة في القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء بالتزامن مع دعم جهود وخطط التنمية الشاملة وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن في شتى المجالات.

وجدد مقاتلو القوات الخاصة العهد مع القائد العام علي التضحية والفداء والوفاء بكل المهام والواجبات التي تسند إليهم من أجل حماية الوطن ، وأن يظل أمن مصر وسلامتها وقدسية أراضيها أمانة في أعناق رجال القوات المسلحة.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.