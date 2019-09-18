رئيس الشركة المصرية للمطارات يتفقد موقع إقلاع البالون بالأقصر

الأقصر- أ ش أ:

تفقد الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، يرافقه سامح فوزى نائب رئيس سلطة الطيران المدني ورئيس الإدرة المركزية للعمليات الجوية، اليوم الأربعاء، موقع إقلاع البالون الطائر بالبر الغربي في الأقصر لمتابعة سير العمل بعد التطوير الذي أضافته وزارة الطيران المدني.

وقال أحمد عبود ممثل عام اتحاد البالون الطائر المصري، في تصريح اليوم - إن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ تعليمات سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني وبرعاية الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، حرصا من الدولة على استمرار ريادة مصر المرتبة الثالثة عالميا في سياحة البالون الطائر.

ومن جانبه أوضح رئيس الشركة المصرية للمطارات أنه تم تزويد موقع إقلاع البالون الطائر بأحدث كاميرات المراقبة ومحطة أرضية للمراقبة الجوية ومحطة أرصاد جوية حديثة، وتم تزويد البالون بتقنيات حديثة تتواصل مع الأقمار الصناعية تساعد الطيار في الطيران الآمن حفاظا على سلامة الركاب وجاري زيادة مساحة أرض الإقلاع وتجهيز صالة استقبال (مخيم) للركاب مزودة بجميع الخدمات الخاصة للسياح.

وفي إطار التعاون المشترك بين محافظة الأقصر ووزارة الطيران المدني قام المحافظ مصطفى ألهم بتوفير كافة التجهيزات اللازمة لأرض إقلاع البالون وبناء عليه قام اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر وجميع القيادات الأمنية بالمحافظة بتأهب الأجهزة الأمنية بالأقصر، لدعم ورفع مستوى السلامة في قطاع البالون الطائر.

وأضاف ممثل عام اتحاد البالون الطائر المصري أن سياحة البالون الطائر أصبحت واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر واحتلت ترتيبا دوليا رقم 3 بين أكبر 10 دول في العالم.