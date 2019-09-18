البيئة: التفتيش على 2263 منشأة صناعية وفحص 10655 سيارة

كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية جهودها للسيطرة على كافة مصادر تلوث الهواء خاصة خلال فترة موسم السحابة السوداء، حيث تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز من التفتيش على 2263 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مخالفة 496 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

​وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن إجمالي المخلفات الزراعية المجمعة داخل المحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة ما يقرب من 48780 طنًا حتى تاريخه وذلك من خلال مواقع التجميع التي تم العمل بها حتى الآن والبالغ عددها 360 موقعًا، كما تم تحرير 42 محضر حرق مخلفات زراعية للفلاحين الذين مازالوا يصرون على مخالفة القانون بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

ونفذت الوزارة عددًا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.

وأسفرت الحملات عن فحص 10655 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 2262 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وانطلاقًا من دور وزارة البيئة التوعوي، نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 938 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها فضلًا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

وتتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.

​ويمكن التواصل مع وزارة البيئة بشأن الشكاوى، من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 8 صباحًا إلى 9 مساء، وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 وتليفون 022525640، كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الخط الساخن 16528.