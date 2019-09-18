وزير التنمية المحلية يجتمع برئيس هيئة تنمية الصعيد

كتب- محمد نصار:

عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لوضع الرؤية المشتركة بين الوزارة والهيئة لدفع التنمية في محافظات الصعيد في ضوء الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية للدولة.

وأكد وزير التنمية المحلية، في بيان، الأربعاء، أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الحكومة والقيادة السياسية لتعظيم موارد محافظات الصعيد والاستفادة منها وإحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم، مشددًا على أهمية التنسيق تجنبًا لحدوث أي ازدواجية في تنفيذ المشروعات التنموية التي ستقوم بها الهيئة والتي تنفذها الوزارة عبر بعض البرامج الخاصة بها مع الوزارات الأخرى بالحكومة.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تنفذ برنامج تنمية الصعيد في محافظتي قنا وسوهاج باستثمارات تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه بالاشتراك مع البنك الدولي في تمويلها جزئيًا على مدى 5 سنوات، لافتًا إلى أن المشروعات التي تُقام في المحافظتين تتضمن مشروعات التنمية إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف، وزيادة عدد الفصول الدراسية، وإنشاء وتطوير وحدات صحية، فضلًا عن مشروعات في مجالات البنية التحتية والإسكان، وتشجير ورصف وإنارة الطرق.

وقال إنه تم تخصيص 6.3 مليار جنيه لتنمية القري الأكثر فقرًا في 11 محافظة خلال خطة العام المالي الحالي، وذلك بناء على احتياجات هذه القرى، مضيفًا أنه تم إنفاق 1.3 مليار جنيه على مشروعات عاجلة في القرى الأكثر فقرًا في 5 محافظات وذلك خلال الربع الأخير من العام المالي السابق في الفترة من مارس 2019 وحتى يونيو 2019، وتم انفاق 95% من المبلغ المقرر على استكمال مشروعات عاجلة وفقًا لاحتياجات المواطنين.

وأوضح الوزير، أنه يجري التنسيق مع وزارتى التخطيط والتضامن الاجتماعي لتنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد لتحسين مستوى جودة الحياة لأهالي هذه القرى وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتوفير فرص عمل لأبنائها.

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة عقد اجتماعات دورية بين قطاعات الوزارة وهيئة تنمية الصعيد للتنسيق المشترك وعمل خطة عمل متكاملة بناء على الامكانيات والموارد المتاحة والمشروعات المطلوبة والتوصيات المستقبلية لتعظيم موارد محافظات الصعيد وتحديد أولويات المشروعات وفقًا لاحتياجات المواطنين العاجلة وإعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

كما عرض الوزير، بعض الملفات التي تهتم بها الوزارة والتي يمكن لهيئة تنمية الصعيد المشاركة في بعض بنودها للوصول إلى صورة مُثلى في التنفيذ منها منظومة النظافة والاستثمار في المحاجر وتوفير فرص عمل للشباب في محافظات الصعيد في مجالات زراعية وصناعية حسب موارد كل محافظة.

​وأشار اللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى حرص الهيئة على الاستغلال الأمثل لموارد محافظات الصعيد ودعم الاستثمار بها لافتًا إلى قيام الهيئة بعمل عدة دراسات في مجال الزراعات الحديثة وتقليل الفاقد في محصول قصب السكر وإنشاء مصانع للتصنيع الزراعي في محافظات الصعيد لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية والذي يتراوح من 30% إلى 70% إضافة إلى الاستفادة من الحجر الجيري والرخامي بهضبة أبوطرطور وتعظيم الاستفادة من الرمال البيضاء.