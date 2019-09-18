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    "أكثر لطفًا".. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع المقبل

    11:29 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    "أكثر لطفًا".. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع المقبل

    الطقس

    كتب- محمد نصار:

    قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك حالة من الاستقرار الواضح في الأحوال الجوية، موضحًا أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية على جميع الإنحاء باستثناء جنوب الصعيد.

    وأضاف شاهين، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه مع اقتراب فصل الخريف الاثنين المقبل، بدأت الكتل الهوائية تكون أكثر لطفًا في درجات حرارتها.

    وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد: "مفيش أي مفاجآت في درجات الحرارة نتيجة انحسار منخفض الهند الموسمي والذي يقتصر تأثيره في الفترة الحالية فقط على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين".

    فصل الصيف الهيئة العامة للأرصاد فصل الخريف درجات الحرارة

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