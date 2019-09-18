"القاهرة" تعد منظومة متكاملة لتنفيذ الأحكام الصادرة لتعديات أملاك الدولة

كتب- محمد نصار:

تبدأ محافظة القاهرة في إعداد منظومة متكاملة لتنفيذ الأحكام الصادرة لتعديات أملاك الدولة

وأكد اللواء خالد عبد العال، في بيان، اليوم الأربعاء، أن محافظة القاهرة تتبنى عدة محاور لاستيداء حق الشعب في كافة التعديات على أملاك الدولة وقد قامت لاحقا باسترداد ٧٤٦٦ فدان بالإضافة إلى ٤٠٠ فدان بطريق القطامية العين السخنة وقد أنجزت محافظة القاهرة حوالي ٣٥ ٪ من حجم إنجاز الموجة ١٣ لكافة محافظات الجمهورية لاسترداد أراضي الدولة.

ومن بدء تنفيذ موجات الإزالة تم استرداد ما يزيد عن ٣٩ مليون متر مسطح من أراضي أملاك الدولة اي ما يعادل ٩٤٦٢ فدان أراضي بناء جهة الولاية محافظة القاهرة - ١.٩ مليون متر مسطح لصالح جهات الولايه أراضي بناء - ومساحة ١١٨ فدان زراعة لصالح جهات الولاية

ولا تدخر محافظة القاهرة جهدا في التحرك على كافة المحاور لاسترجاع حق الشعب في التعديات على أملاك الدولة حيث تبدأ الأن المحافظة في خطوة جديدة وهي إعداد منظومة متكاملة لحصر كافة الأحكام الصادرة في قضايا التعديات على أملاك الدولة لصالح الدولة ذلك بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.

​كما يجري إعداد قاعدة بيانات لها يمكن على أساسها وضع برامج زمنية لتنفيذ هذه الأحكام واستيداء حق الشعب في كافة الحالات التعديات على أملاك الدولة لما سيكون له أكبر لأثر في ردع المتعدين على أملاك الدولة.