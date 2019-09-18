بالصور.. سكان سور مجرى العيون والعاملون بالمدابغ يتسلمون شققهم في "بدر"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، تسليم الوحدات السكنية، لسكان منطقة سور مجرى العيون والعاملين بالمدابغ، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ووسط الزغاريد والفرحة العارمة، بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، ومسئولى الجهاز.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، أبدى السكان الذين تسلموا الوحدات فرحتهم بالوحدات وبالمنطقة الحضارية المخططة، وبتنسيق الموقع ومساحات الوحدات، ورددوا تحيا مصر، موجهين شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، على رعايته لـ"الغلابة".

ويستمر جهاز مدينة بدر فى استقبال وتسكين السكان المستحقين للوحدات.