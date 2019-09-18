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    رسميًا.. الإسكان تعلن موعد حجز شقق "جنة" و"سكن مصر"

    10:40 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    رسميًا.. الإسكان تعلن موعد حجز شقق "جنة" و"سكن مصر"

    سكن مصر

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة، الثلاثاء المقبل 24/9/2019.

    وأوضح الوزير، في بيان اليرم، أن تسجيل البيانات والحجز من خلال الموقع الإلكتروني.. اضغط هنا.

    وأضاف أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، موزعة بالمدن التالية (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، بينما تتوزع الوحدات المطروحة بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بمدن (6 أكتوبر – العبور – بدر – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – المنصورة الجديدة – غرب قنا).

    سكن مصر شقق جنة وزير الإسكان الوحدات السكنية هيئة المجتمعات العمرانية

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