ماذا تعني "حق انتفاع" الواردة في إعلان حجز الأراضي لإقامة المدافن؟

كتب- أسامة عبدالكريم:

فسر هشام الكاشف، رئيس هيئة جبانات الجيزة الأسبق، معنى مصطلح "حق انتفاع" الوارد في إعلان حجز الأراضي لإقامة مدافن بالجيزة.

وأعلنت محافظة الجيزة، من خلال الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات، عن طرح 1656 قطعة أرض فضاء (متخللات) بغرض إقامة مدافن عليها بطريق الفيوم بمساحات تتراوح بين (8م-80م2) لقاطني محافظة الجيزة، بنظام حق الانتفاع.

وقال "الكاشف" لمصراوي، إن حجز أراضي الجبانات خاضعة لقانون رقم 5 لسنة 1966، والتي تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، موضحًا أن أراضي الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشرة سنوات أو أن يتم نقل الرفات منها، على حسب الأحوال، وفقًا للقانون.

ولفت رئيس هيئة الجبانات الأسبق إلى أن أراضي الجبانات لا يجوز بيعها أو استخدامها في غير الغرض المرخصة له.

وتتولى المجالس المحلية فى حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 500 (خمسمائة مليم للمتر المربع وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية).​