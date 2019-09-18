حدث ليلاً| شروط استبدال "التوك توك" بـ"الميني فان".. وتطورات جديدة بشأن استهداف "أرامكو"

(مصراوي):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة على المستوى المحلي والدولي، حيث بدأت محافظة كفر الشيخ استبدال مركبات التوك توك بسيارات الميني فان.

وعلى الصيد الدولي أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الأربعاء سيتم خلاله عرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.

وجاءت الأحداث كالآتي:

"المواجهة" يكشف تفاصيل استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الفرنسي-فيديو

ناقشت الإعلامية ريهام السهلي، عدد من الموضوعات خلال حلقة "المواجهة" والمُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، كان ابرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بحضور وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري، والسفير الفرنسي بالقاهرة.

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السعودية تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) صباح اليوم الأربعاء.

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أكاديمية البحث العلمي: فتح باب التقدم لمدرسة العلوم النووية بروسيا

أعلن رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية الحادية عشر بروسيا الاتحادية (ديسمبر 2019).

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"مغامرة جديدة".. شريف عامر سائق تاكسي يتجول في شوارع القاهرة

في مغامرة جديدة لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" تجول مقدم البرنامج شريف عامر في شوارع القاهرة كسائق تاكسي.

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بـ6 شروط.. كيفية استبدال "توكتوك بسيارة ميني فان" في كفر الشيخ

بدأت محافظة كفر الشيخ، الثلاثاء، اتخاذ إجراءتها نحو استبدال مركبات "التوكتوك" بسيارة "ميني فان" وذلك من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، والتي أعلنت عن بدء العمل في المنظومة من خلال تحديد شروط معينة.

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بير أمن معلومات: فيس بوك يكسب من المصريين 1500 دولار في الدقيقة

قال الدكتور وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات، إن القيمة السوقية لحجم بيانات الحسابات الشخصية للمصريين على الفيس بوك.

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بالصور- محافظة أسوان تخصص وسائل نقل لطلاب مدرسة المكفوفين

أكد اللواء سعيد حجازي، نائب محافظ أسوان، على الاستمرار في تخصيص أتوبيس من مشروع النقل الداخلي، لنقل طلاب مدرسة المكفوفين من منازلهم إلى المدرسة.

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"كان راجع من الدرس".. تفاصيل سقوط طفل في بالوعة بالسلام

سقط طفل في بالوعة صرف صحي في منطقة السلام، مساء أمس الثلاثاء.

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"الري": إزالة 17 حالة تعد على نهر النيل في 3 محافظات اليوم

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة مكبرة اليوم لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات كفر الشيخ، سوهاج، أسيوط.

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"الدفاع السعودية": سنعرض أدلة تورط إيران بالهجوم على منشآت أرامكو.. اليوم

أعلنت وزارة الدفاع السعودية مساء الثلاثاء، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الأربعاء سيتم خلاله عرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.

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رئيس وزراء بريطانيا لولي العهد السعودي: نبحث الرد على الهجوم على أرامكو بشكل جماعي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء، إننا "نبحث الرد بشكل جماعي على الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو" في خريص وبقيق شرق المملكة.

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البيت الأبيض: ترامب سيتحدث عن الحريات الدينية في الأمم المتحدة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي بتصريحات رئيسية في مؤتمر "الدعوة العالمية لحماية الحقوق الدينية" يوم 23 سبتمبر الجاري في مقر الأمم المتحدة.

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بعد قطيعة 10 سنوات .. الولايات المتحدة تستعيد علاقاتها الدبلوماسية مع بيلاروسيا

قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستعيد العلاقات مع بيلاروسيا وستتبادلان السفراء ، وذلك بعد قطيعة دامت أكثر من عشر سنوات.

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ترامب: إما نتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين "قريبا" أو بعد الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر من العام الماضي أو بعد الانتخابات بيوم واحد.

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