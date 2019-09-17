"الأعلى للإعلام": حجب موقع وإنذار 10 آخرين في واقعة "معلمة بورسعيد"

كتب مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، حجب موقع إلكتروني، مرجعًا ذلك إلى "نشره أكاذيب وشائعات السوشيل ميديا دون التحقق من صحتها والترويج لأخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة".

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، قرر المجلس توجيه إنذارات لـ 10 مواقع إلكترونية، نقلت شائعات من مواقع التواصل بشأن معلمة بورسعيد.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقدت اجتماعا لمناقشة تقريرعن التغطية الإعلامية للواقعة والمعروفة إعلاميا بـ"إغماء مدرسة بورسعيد".

كانت سها يوسف، المُعلمة المنتدبة من بورسعيد لتأدية عملها كملاحظ أمني وتفتيش الفتيات في لجنة الثانوية العامة في مدرسة بالإسماعيلية، نَفَت صحة ما تردد عن إصابتها بجلطة نتيجة تعدي أحد الضباط عليها خلال عملها كمراقب على الامتحانات.