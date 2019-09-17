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​"الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" تقيم معرضًا للمنتجات المصرية.. غدًا

09:31 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
​"الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" تقيم معرضًا للمنتجات المصرية.. غدًا

السفيرة نائلة جبر

القاهرة - أ ش أ:

تدشن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، غدا الأربعاء، معرضها الثامن للمنتجات المصرية التقليدية، الذي تقيمه تحت رعاية وزير الخارجية سامح شكري، ويستمر على مدى يومين بقاعة أسامة الباز بمقر الوزارة.

وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن اللجنة تحرص على إقامة مثل هذه المعارض بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يعد الجهاز أحد شركاء اللجنة الرئيسين في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عن طريق خلق فرص عمل للشباب وصغار المنتجين.

وأضافت أن هذه المشروعات تعد أداة ناجحة لتشجيع الشباب على الابتكار والإنتاج ودعمهم للارتقاء بمستوى دخلهم، مشيرة إلى أن المعرض يتضمن العديد من السلع التراثية ممثلة في منتجات 27 من العارضين المستفيدين من قروض الجهاز، إلى جانب منتجات عدد من الجمعيات الأهلية.

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الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية مجلس الوزراء سامح شكري نائلة جبر

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