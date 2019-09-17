رئيس "المصريين": لقاء السيسي و"لودريان" يعكس ثقل مصر في المنطقة

كتب- محمد نصار:

أثنى الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وجان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، قائلًا إنه "لقاء مهم بكل المقاييس ويعبر عن علاقات قوية ومتينة بين البلدين".

وقال "أبوالعطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الزيارة تعكس حجم العلاقات المصرية الفرنسية وقوة وثقل مصر في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر أصبح لديها علاقات قوية مع مختلف دول العالم، خاصةً بعد ثورة ٣٠ يونيو التي جعلت لمصر شخصية مستقلة أمام العالم.

وأضاف أن لقاء الرئيس السيسي وجان إيف لودريان يؤكد قوة مصر ومكانتها وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط، فالرئيس السيسي لا يمثل مصر فقط بل إفريقيا بأكملها في مختلف القضايا باعتباره رئيسا للاتحاد الأفريقي حاليا.

كان الرئيس السيسي، استقبل اليوم، وزير خارجية فرنسا، بحضور وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.

ونقل وزير خارجية فرنسا إلى الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحرص على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.

وعقد جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع كبار المسئولين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن التعاون لمكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية.