مركز الأزهر للفتوى يطلق حملة لمواجهة الشائعات

كتب – محمود مصطفى:

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة الشائعات وبث الأخبار الكاذبة.

وأوضح المركز -في بيان اليوم- أن الحملة تأتي نظرًا لما تسببه الشائعات والأخبار الكاذبة من تأثير ضار علىٰ الأفراد والمجتمعات، وما تحمله من تهديد للسلم والأمن المجتمعي.

وأشار المركز إلى أن الحملة تتضمن نشر عدد من المحتويات التي تدعو إلى تعزيز القيم والأخلاق والسلوكيات الإنسانية التي تدعم بناء وطن مستقر يقوم على أسس قوية.

ويبيِّن المركز من خلال الحملة، الأضرار التي تحدثها هذه السلوكيات من هدم للأوطان والمجتمعات وزعزعة الثقة المتبادلة بين أفراد الوطن الواحد، ما يترتب علىٰ هذه السلوكيات من إثم شرعيٍّ يستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة.

وتهدف الحملة إلىٰ كيفية التصدي لهذه الأخبار الكاذبة من خلال تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ونصوصه المقدسة.