برلماني: زيادة المنح الدراسية تحل أزمة عجز الأطباء بمطروح

كتب- أحمد علي:

قال النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، إن المحافظة تعاني من أزمة نقص الأطباء، ما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، في الوقت الذي تصدر فيه القيادة السياسية توجيهات للنهوض بمنظومة الصحة، وعلى التنفيذيين ترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع.

وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان، اليوم، أن محافظة مطروح من المحافظات النائية، الكائنة بالمناطق الحدودية، وهناك محوران رئيسيان للقضاء على أزمة عجز الأطباء، أحدهما قصير الأجل والآخر طويل الأجل، الأول زيادة الحوافز التي تشجع الأطباء والممرضين على العمل في هذه المناطق النائية، بالإضافة لزيادة مدة انتداب الأطباء للعمل في هذه المناطق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحل طويل الأجل زيادة المنح الدراسية المخصصة للمحافظة، خاصة كليات القمة، على أن يكون للمحافظات الحدودية نصيب وافر ويتم مراعاة أنها مناطق نائية، ونص الدستور على الاهتمام بها، وفي الوقت الذي ألزم الدستور الاهتمام بها لم يتم تخصيص منح دراسية للمحافظة كسائر المحافظات خاصة في كليات القمة، لسد العجز بالعديد من التخصصات أبرزها أزمة عجز الأطباء.

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