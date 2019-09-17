القوى العاملة: توقيع اتفاقية لصرف علاوة 10% لـ76 مصنعًا بالإسماعيلية

كتب ـ يوسف عفيفي:

وقعت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، اتفاقية عمل جماعية، مع جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بالمحافظة، والتي تضم 76 مصنعًا وشركة، بمنح علاوة استثنائية خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين بحد أدنى 75 جنيها، وأقصى 150 جنيها اعتبارا من مرتب شهر سبتمبر الجاري.

وبحسب بيان اليوم، تأتي الاتفاقية من خلال مبادرة القطاع الخاص وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" دعما للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.

شهد مراسم التوقيع، المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام للمحافظة، ووقع الاتفاقية عن الوزارة ياسر أحمد سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وعن الجمعية المهندس مصطفى حسن أبو حديد رئيس الجمعية، إيمانا منها بمسئوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، فضلا عن دور الوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.

وقدَّم وزير القوى العاملة، الشكر لرجال الأعمال لسرعة استجابتهم تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن بالعلاوة الخاصة، وتطبيقها على القطاع الخاص، وبما يضعونه نصب أعينهم من اهتمام بحاجات العمال اجتماعيًا وماديًا، ما يعود بالنفع على منظومة العمل ككل من إنماء لروح الوحدة والانتماء بين العمال ومكان عملهم ككيان وجزء واحد.

وأكد الوزير، أهمية القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المصري، مشددا على أنه يمثل عصب الاقتصاد وأساسًا متينًا من أسس بنائه وتنميته، طالبًا من العمال بذل المزيد من الجُهد والعمل، لإحداث طفرًة كُبرى، تحدث زيادًة في الإنتاج، الأمر الذي يصب في مصلحة الإنتاج القومي والاقتصاد المصري ككل.

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