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    "مصريون في حب الخليج" تدين استهداف حقول النفط بالسعودية

    02:49 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
    "مصريون في حب الخليج" تدين استهداف حقول النفط بالسعودية

    عادل حنفي، مؤسس ورئيس جمعية مصريون في حب الخليج

    كتب- أسامة عدالكريم:

    أدانت جمعية "مصريون في حب الخليج"، العمل الإرهابي الذي استهدف حقول النفط في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للدولة السعودية الشقيقة.

    وأعلن عادل حنفي، مؤسس ورئيس جمعية مصريون في حب الخليج، في بيان، اليوم، التضامن مع المملكة العربية الشقيقة حكومة وشعبا، مؤكدًا أن أبناء الجمعية بجميع دول الخليج يعلنون تضامنهم مع المملكة، والوقوف ضد المد الإيراني، وضد جماعة الحوثي الإرهابي الذي يحاول تعكير صفو المنقطة العربية بالإعمال الإرهابية.

    وقال مؤسس جمعية مصريون في حب الخليج، إن ما تفعله الجماعات الإرهابية لن يوقف مسيرة النهضة والبناء للمملكة ولن يوقفها عن الازدهار والتقدم والحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها، إلى جانب الوقوف مع الدول العربية الشقيقة في التصدي للجماعات الإرهابية بالمنطقة.

    وأضاف حنفي أن الجمعية تدعم الملكة العربية السعودية في جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها، مشيراً إلى أن ما حدث يزيد من إصرار المملكة من السعي نحو استكمال مسيرة التقدم والنهضة التي تسير عليها الممكة العربية السعودية.

    حقول النفط ارامكو السعودية هجمات أرامكو

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