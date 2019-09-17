"الإسكان" تعتمد المخطط الاستراتيجي العام لقريتين بمطروح

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 498 لعام 2019>

ونص القرار على: "بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لعام 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لعدد 2 قرية بمحافظة مطروح طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار".

وجاء نص القرار كالتالي: