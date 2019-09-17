سيلفيا نبيل: مصر على الطريق الصحيح لتطبيق موازنة البرامج والأداء

كتب- أحمد علي:

قالت سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، لمتابعة تنفيذ "استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء"، إن زيارة وفد لجنة الخطة والموازنة إلى الولايات المتحدة، أكدت أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء.

وأوضحت نبيل، في بيان، الثلاثاء، أن الوفد التقى عددا كبيرا ومهما من المؤسسات والمسئولين التشريعيين والحكوميين وغير الحكوميين بأمريكا، للتعرف على كيفية إعداد ومراقبة الموازنة الأمريكية الفيدرالية أو المحلية، ودار الحديث عن تطبيق موازنة البرامج والأداء.

وأضافت أن أبرز اللقاءات كانت لقاء ممثلي البنك الدولي الذي طلبت اللجنة تعاونه، ولقاء مسئولي مكاتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض.

وقالت: إن وفد "خطة البرلمان" ووزارتي التخطيط والمالية، التقى في أخر أيام الزيارة، مسئولي إدارة الموازنة ومكتب الحاكم بحكومة ولاية بنسلفانيا، حيث تم عرض تجربتهم الحديثة بالنسبة للبرامج والأدء وما الذي وصلوا إليه.

وأوضحت أن وفد اللجنة أجرى جولة في أروقة البرلمان ومجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية المحليين لولاية بنسلفانيا، حيث إن لكل ولاية برلمان ومجلس شيوخ، متابعة: "هناك عدد كبير من الأطفال لعرض مطالبهم المتعلقة بعمالة الأطفال داخل أروقة البرلمان بحضور كاميرات الإعلام وقد انصرفوا بهدوء بعد عرض مطالبهم".

وأضافت أن الوفد زار الأنبا أشعياء مطران طهطا وجهينة والموجود حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا كاراس مطران ولايات بنسلفانيا وميرلاند ودلاوير وويست فرجينيا وعدد من ابناء الجالية المصرية بمقر إقامته الوفد بولاية بنسلفانيا للترحيب والتكريم والاحتفاء به.

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