"عربية النواب": زيارات مكثفة للموانئ لزيادة التجارة البينية مع الدول العربية

كتب- أحمد علي:

توجه وفد من لجنة الشئون العربية، برئاسة النائب أحمد رسلان، إلى محافظة الإسكندرية؛ استكمالا لزيارات اللجنة، لعدد من المحافظات الساحلية لتنشيط التجارة البينية بين مصر والدول العربية.

وقال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة سنت سنة حسنة، من خلال تفعيل دورها الرقابي باستكمال جولاتها التفقدية، لعدد من موانئ الجمهورية، وتشمل الزيارة تفقد موانئ الإسكندرية، لتحديد حركة التجارة البينية بين مصر والوطن العربي عبر البحر المتوسط والوقوف على قيمة الاستثمارات العربية في الموانئ المصرية.

ووجه رسلان التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في محافظات غرب مصر وشهدت نقلة نوعية كبيرة بجميع المجالات، لافتا إلى أن إنجازات الرئيس يشار إليها بالبنان ولا ينكرها إلا جاحد.

وأشار إلى أن اللجنة زارت في وقت سابق الموانئ الواقعة على البحر الأحمر، وأعدت تقارير حول تلك الزيارات التي استهدف أيضا زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول العربية، مشيرا إلى أن اللجنة تسمر في تلك الزيارات لتفعيل دورها الرقابي والعمل على تقديم كل الدعم اللازم لتطوير العلاقات التجارية مع الدول العربية الشقيقة.