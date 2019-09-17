البيئة: متابعات ميدانية لإجراءات مواجهة السحابة السوداء بالدقهلية

كتب- محمد نصار:

أجرى وفد من جهاز شئون البيئة بشرق الدلتا، برئاسة رئيسة الفرع، مرورًا على عدد من مواقع جمع قش الأرز بميت غمر لمتابعة أعمال كبس وفرم قش الأرز ورصد الأوضاع على جوانب الترع ومخالفات الحرق للمخلفات الزراعية في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة بالمتابعة الميدانية لإجراءات نوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية.

وحسب بيان، اليوم، تتابع المحاور الليلية التابعة لجهاز شئون البيئة بشرق الدلتا رصد أعمال جمع قش الأرز بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع وزارة الزراعة وتبين تزايد عمليات الكبس والفرم والتجميع بواسطة الأهالي والمتعهدين، كما استمر فتح مواقع تجميع قش الأرز في نطاق مراكز المحافظة حيث تم فتح عدد 54 موقع فى مركز بلقاس، وعدد 32 موقع ببني عبيد ودكرنس.

كما نفذ الفرع عدة حملات لفحص عوادم المركبات علي طريق المنصورة - جمصه السريع وحمله أخرى علي كمين منيه سندوب - القاهرة بالاشتراك مع الادارة العامة للمرور بالدقهلية وقوات حماية الطرق، حيث تم فحص عدد 140 سيارة منها عدد 60 بنزين مطابق 55 ومخالف 5 وعدد 80 سولار مطابق 71 ومخالف 9 وقام أعضاء اللجنة بتوعية المواطنين لضبط المركبات المخالفة وذلك للحفاظ على نوعية الهواء والصحة العامة للمواطنين.

ونفذت لجنة مصادر التلوث بالفرع بالاشتراك مع إدارة البيئة بمجلس مدينة ومركز ميت غمر المرور على عدد 16 مصنع طوب طفلي بأبو نبهان وسرنجا وكفر سرنجا / ميت غمر / طريق المنصورة القاهرة وتبين للجنة وجود عدد (10) مصنع طوب طفلي متوقف عن العمل وعدد (6) مصنع طوب طفلي يعمل بالمازوت/ مطابق الاشتراطات البيئية كما تم تنفيذ حملة تفتيشية علي مصنع تدوير القمامة بسندوب والمقلب الملحق به لمتابعه سير العمل بالمصنع لمواجهة تراكم المخلفات.