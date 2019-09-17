تراجع الدولار أمام الجنيه وإنقاذ يخت سياحي بالبحر الأحمر.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنقاذ القوات البحرية لعدد من السياح في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تراجع الدولار أمام الجنيه.

وسلّطت صحف "الأهرام" والأخبار" والجمهورية" الضوء على إشادة الرئيس السيسي بإرادة الشعب المصري، ووعيه، وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة، وإشارته إلى أن المشروعات التنموية الطموحة في مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وأن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في مسار بناء الدولة، والذي لن يتحقق إلا عن طريق العمل وبذل الجهد في إطار قوة الدفع لمسيرة التنمية في مصر.

وأشارت الصحف إلى أنه خلال استقبال الرئيس السيسي لأعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية، مؤسسات النقد العربية، ومسئولي صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين الماليين دولياً وإقليمياً، من المشاركين في أعمال الدورة الاعتيادية الـ 43 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أشاد بالدور الحيوي لمجلس المحافظين، وصندوق النقد العربي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، بالإضافة إلى تطوير الأسواق المالية، تنسيق السياسات النقدية العربية، وتثمينه مساهمة الصندوق في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

كما سلطت الصحف الضوء، على أداء اليمين لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا أمام الرئيس السيسي.

وأشارت الصحف إلى منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من المستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبو العزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة وتفانيهما في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالاً في إعلاء المصلحة الوطنية.

وكذلك سلطت الصحف الضوء، على استقبال الرئيس السيسي، السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة بالإضافة إلى سفير الكويت لدى القاهرة.

فيما اهتمت جريدة "الأهرام" بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين.

ونوّه مدبولي إلى بدء الخطوات التنفيذية للبرنامج الجديد بالفعل، وكان يتبقى حل مشكلة المستحقات المالية للمصنعين والمصدرين وبدأت الحكومة في اتخاذ خطوات فاعلة وقوية لحلها ورد هذه الأعباء والمستحقات، على عدة محاور أولها مبادرة من جانب وزارة المالية لتسوية المتأخرات الضريبية للشركات التي عليها مستحقات ولم يتم سدادها حتى نهاية 2017 وتم مد الفترة حتى عام 2018، حيث قامت الحكومة بحصر عددٍ كبيرٍ من هذه الشركات وتم إجراء مقاصة للضرائب والمستحقات بقيمة 800 مليون جنيه.

فيما أبرزت جريدة "الأخبار" تمكن القوات البحرية من إنقاذ يخت سياحي قبل تعرضه للغرق حيث كان يقل 38 فردًا منهم 26 بالإضافة إلى طاقم اليخت المكون من 12 فردًا.

وأشارت الجريدة إلى أن الأوامر صدرت من القيادة العامة للقوات المسلحة على الفور بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائي لقاعدة البحر الأحمر البحرية، لإنقاذ طاقم اليخت والسائحين وتقديم المعاونة بالإنقاذ بعد شحوط اليخت وتعرضه لعطل فنية.

فيما اهتمت جريدة "الجمهورية" بالشأن الاقتصادي، وسلطت الضوء على تراجع أسعار صرف الدولار بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، مشيرة إلى أن الدولار تراجع أكثر من جنيه و45 قرشًا منذ بداية العام الحالي.