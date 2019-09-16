الزراعة: تحصين 230 ألف رأس أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة والامراض.

وأوضح التقرير أنه جرى تحصين 230 و255 ألف رأس أغنام وماعز على مستوى محافظات الجمهورية، فقد جرى تحصين 27 ألف و824 رأس أغنام، فضلاً عن تحصين 4 آلاف و499 رأس ماعز بإجمالي 32 ألف و323 رأس أمس فقط.

وأوضح التقرير أنه جرى تحصين 170 ألف و166 رأس أغنام، وتحصين 27 ألف و766 رأس ماعز فيما قبل ذلك.

وأكدت الوزارة أنه يأتي هذا في إطار المبادرة العالمية إلى تدعو لها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة الحيوانية للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠.