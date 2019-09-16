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السيسي: وعي المصريين العامل الأساسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

06:19 م الإثنين 16 سبتمبر 2019
السيسي: وعي المصريين العامل الأساسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن "العامل الأساسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يرجع الى وعي الشعب المصري العظيم".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، الإثنين، لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وأشار الرئيس إلى أن جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية تمت جنبا إلى جنب مع جهود محاربة الاٍرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بنجاح مصر في تخطي تحديات الإصلاح الاقتصادي بإرادة سياسية صلبة، مدعومة بظهير شعبي عريض.

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السيسي الإصلاح الاقتصادي مؤسسات النقد العربية الاٍرهاب

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